 

“Правда многолика и отрезвляет”. Мендель прочитала отрывок своей книги

04.07.2021, 1:54, Новости дня
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Мендель рассказала, что несколько раз бралась за работу и писать книгу было “крайне сложно”. 

“Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желания автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем”, – отметила она в описании к ролику. 

Мендель рассказала, что герой ее книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. 

Она заявила, что сегодня, “как никогда время создавать нашу мечту – мечту каждого украинца”. 

“Но для этого нужно учиться вместе жить, принимать, осознавать себя и свою роль в обществе. […] Я предлагаю начать с искренних попыток посмотреть на нас с точки зрения опыта украинки, которая любит Украину и предложения принять одну из миллионов правд, которые создают Украину”, – добавила она. 

https://www.facebook.com/1781187626/videos/1210751529387430/

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Каким будет тираж, издательство и название книги, экс-спикер не сказала, но сообщила, что она выйдет в печать в июле. 

Позже она добавила, что книга будет названа известным афоризмом в политике. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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