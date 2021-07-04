США не стали обвинять Россию в недавней кибератаке

По предварительным данным, российские власти не причастны к очередной кибератаке с использованием вируса-вымогателя, сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, в Вашингтоне «не уверены, что это россияне». Как сообщил Байден, «первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство». «Но мы пока не уверены», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Глава американского государства велел спецслужбам страны разобраться в произошедшем. Он заверил, что США ответят, если обнаружится причастность Москвы к кибератаке. При этом Байден уточнил, что не связывался со своим российским коллегой Владимиром Путиным в связи с этой кибератакой. Президент США сказал, что «направил все ресурсы правительства на помощь в реагировании при необходимости».

Напомним, Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, сообщало, что первоначальной целью атаки с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний. Через системы этих компаний можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула уже более 1 тыс. компаний в 17 странах. По версии Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. Агентство утверждает, что они якобы могут быть связаны с Россией.