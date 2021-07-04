Мнение: О чёрных делах в культовых фильмах

Ну что, наступление расовой толерантности и прочего BLM на мировую культуру продолжается. Всё новые и новые жертвы появляются, невзирая на провалы предыдущих попыток заменить «белое» на «чёрное». Как мы помним, сериал «Анна Болейн» с чернокожей английской королевой не зашёл даже толерантным зарубежным зрителям. На iMDb они обрушили рейтинг ТВ-поделки вплоть до 1,2 баллов.

Но когда есть социальный заказ, кто будет обращать внимание на такие мелочи!

Теперь на очереди новая культовая сага.

Известный английский актёр Дэниел Крэйг сдаёт лицензию агента 007. После фильма «Не время умирать» он больше не собирается играть Джеймса Бонда. Букмекеры принимают ставки, кто же станет следующим. В прошлом году фаворитом сделался Том Харди. Но теперь времена изменились.

Проведённый на прошлой неделе газетой Daily Express опрос букмекеров дал неожиданный результат. В лидеры вышел 31-летний Реге-Жан Пейдж – актёр с африканскими корнями, проведший детство в Зимбабве, на родине матери. Его популярность резко выросла после выпущенного Netflix под Рождество сериала «Бриджертоны». За первые 28 дней его посмотрели 82 млн подписчиков, тем самым был побит рекорд «Ведьмака» (76 млн).

Похоже, нас ждёт очень необычный Бонд.



Тот самый Реге-Жан Пейдж вместо Шона Коннери

Ну как вам? Заходит?

Впрочем, тут интереснее другое. Как сценаристы объяснят такой поворот Бондианы. И не сделают ли они «чёрного Бонда» ещё и бисексуалом, например. Или традиционную «девушку Бонда» – трансгендером. Есть у толерантности начало, нет у толерантности конца ©

Такое тоже зайдёт?

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