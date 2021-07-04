 

Зеленский о поражении сборной на Евро 2020: Нам обидно, но не стыдно. Украина завершает турнир в топ-8

04.07.2021, 1:00, Новости дня
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“Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше. Нам обидно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы – впереди”, – написал глава государства.

Он высказал уверенность, что на чемпионате мира в 2022 году Украина “попортит нервы многим грандам” мирового футбола.

“И самое главное: у нас – лучшая на турнире группа поддержки! “Украина, Украина!”, звучавшее в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно “Украина, Украина!”, звучавшее в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины. Все это время мы были одной командой. Все это время – действительно единая Украина. Давайте продолжать это”, – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2851219445128413

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание “ГОРДОН” вело текстовую онлайн-трансляцию матча.

Зеленский в течение Евро 2020 несколько раз разговаривал со сборной по видеосвязи и запускал флешмобы в поддержку команды.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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