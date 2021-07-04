 

В Днепре напали на журналистов, два оператора травмированы – НСЖУ

04.07.2021, 1:00, Новости дня
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Об этом глава Национального союза журналистов Николай Томиленко сообщил в Facebook 3 июля. 

Руководители телеканалов D1 и ОТВ рассказали НСЖУ, что их операторы получили травмы, а техника повреждена. 

“Нас набросились люди без опознавательных знаков, выбили у меня из рук телефон, оператора повалили и начали бить. Оператора Игоря Гутника били по голове, по глазам, по ребрам. После падения коллеги была повреждена телекамера”, – цитирует Томиленко шеф-редактора телеканала ОТВ Виктория Соколенко. 

У оператора D1, по информации НСЖУ, диагностировали черепно-мозговую травму, он госпитализирован. 

“По сообщению очевидцев, на которые указывает D1, нападающие сознательно атаковали журналистов и повреждали оборудование, пытаясь изъять отснятый материал. По словам Виктории Соколенко с ОТВ, о демонтаже рекламных конструкций с участием “Муниципальной охраны” стало известно из социальных сетей, поэтому на место происшествия начали прибывать городские журналисты. Но столь грубая агрессия к съемочных групп стала неожиданной, от от нанесения больших побоев журналистов спасли полицейские”, – написал глава НСЖУ. 

В полиции Днепропетровской области сообщили, что инцидент произошел 2 июля, демонтаж рекламных конструкций проходил по решению горсовета. 

“Для прекращения работ на место прибыла группа мужчин, в результате чего между двумя конфликтующими сторонами произошла драка. Полицейские, прибывшие на вызов о хулиганских действиях, прекратили конфликт. В результате во время драки телесные повреждения получил сотрудник “Муниципальной охраны”. Также в полицию обратился журналист одного из местных телеканалов с заявлением об избиении и повреждения видеокамеры. По данному факту проводится проверка”, – отметили в полиции. 

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и намерены открыть – по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Задержаны пять участников инцидента. 

Томиленко осудил нападение на журналистов. 

“Какие бы страсти не кипели в отношениях между городской властью и ее оппонентами в Днепре, но журналисты не должны быть крайними, не должны рисковать здоровьем и жизнью, выполняя свою работу. Надеемся, что полиция оперативно проведет надлежащее расследование и нападающие будут весомо наказаны. Только прецеденты неотвратимого наказания за атаки на журналистов сделают нашу профессию более безопасной”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4102424416509058

Контекст:

В 2020 году в рамках “Индекса физической безопасности журналистов” зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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