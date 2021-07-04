Не мусор, а польза: какие кухонные отходы станут прекрасным удобрением

Если у вас на кухне скопились отходы, то не спешите выбрасывать их в мусорный бак. Ведь многие виды бытового мусора можно использовать в саду. Они станут хорошей органической подкормкой для растений. В статье мы расскажем о том, какие отходы можно использовать в огороде, и приведем несколько советов по их применению.

Скорлупа яиц

Яичная скорлупа богата кальцием. Она на 90 % состоит из этого минерала. Кальциевая подкормка легко усваивается и помогает растениям формировать плотные клеточные оболочки. Она также уменьшает кислотность грунта, стимулирует рост садово-огородных культур и защищает от вредителей.

Для растений наиболее полезна скорлупа от сырых яиц. Многие дачники начинают ее накапливать задолго до наступления лета. Ведь стакана скорлупки хватает всего лишь на 1 м2 почвы.

Скорлупу нужно хорошо промыть. Затем ее следует положить в хорошо проветриваемое место и высушить. Перед применением продукт тщательно измельчают с помощью пестика. Затем полученный порошок кладут под растения. Это удобрение можно использовать как в открытом грунте, так и в комнатных горшках.

Компост из пищевых отходов

Вы можете приготовить компост из кухонных отходов. Выкопайте на участке канавку или яму глубиной около 30 см. Заполните ее обрезками овощей, перезревшими фруктами, кофейной гущей и измельченной яичной скорлупой. Сверху насыпьте слой почвы.

Через несколько месяцев у вас получится питательный компост для растений. Вы можете оставить его на месте или выкопать и распространить по грядкам.

Картофельные очистки

Картофельная кожура – это ценное удобрение, богатое крахмалом и глюкозой. При правильном хранении она не портится и сохраняет полезные вещества. Очистки начинают собирать задолго до дачного сезона. Зимой кожуру следует хранить на балконе, а с наступлением теплых дней ее вывозят на садовый участок и помещают в яму для перегноя.

Кожуру не следует класть на поверхность грунта. Иначе она приманит в ваш сад грызунов.

Существует и другой способ хранения кожуры. Картофельные очистки нужно высушить и хранить в месте с достаточным доступом воздуха. Перед использованием их измельчают и кладут в кипяток на некоторое время. Полученную гущу нужно положить в лунку при посадке, а затем полить саженец остатками жидкости.

Удобрение из картофельных очисток подходит для ягодных кустарников, тыквы, огурцов, кабачков, капусты. Но оно не влияет на развитие томатов, перца и баклажанов.

Чайные пакетики

Чайная заварка богата кальцием, железом и калием. Эти вещества укрепляют листья и корни, стимулируют рост растения и подкисляют почву.

Для подкормки следует использовать использованные чайные пакетики без добавок и ароматизаторов. Они должны содержать только чистый черный чай.

Наполните заварочный чайник кипятком. Бросьте в него 2-3 использованных чайных пакетика. Настаивайте заварку около 15 минут. Дождитесь ее полного остывания.

Перелейте полученную жидкость в лейку и используйте для полива растений.

Вода после варки

Вы можете использовать для полива растений отвар, оставшийся после приготовления макарон, овощей или бобов. Ваши зеленые насаждения получат витамины, крахмал и минералы. Если вы собираетесь использовать отвар для подкормки растений, то не добавляйте в него соль.

Цитрусовая кожура

Нередко бездомные кошки наведываются на садовые участки. Они используют грядки в качестве туалета. Это может погубить ваши растения.

Чтобы отвадить кошек от вашего дачного участка, нарежьте кожуру цитрусовых на кусочки размером около 2,5 см. Нарезание цедры высвободит эфирные масла. Разбросайте куски кожуры вокруг растений. Кошки не выносят цитрусовых запахов и быстро покинут ваш участок. Этот же метод можно использовать, если ваш питомец повадился залезать в горшок с цветами.

Кожуру для отпугивания животных нужно заменять каждые 3-4 дня.

Картонная втулка от туалетной бумаги

Разрежьте втулку от туалетной бумаги на две половины. Наденьте эти картонные “воротники” вокруг саженцев или небольших молодых растений. Вдавите половинки втулки в почву, чтобы они держались. Картон будет защищать растения от слизней, улиток и червей.

Ореховая скорлупа

Вы можете использовать ореховую скорлупу для мульчирования грядок. Разбейте ее с помощью молотка на острые кусочки и посыпьте вокруг растений. Это защитит их от улиток и слизней.

Не используйте для мульчирования скорлупу черных грецких орехов. Она содержит вещества, которые могут отрицательно сказаться на развитии растений.

Острый перец

Острый перец пригодится вам не только для приготовления блюд. Из него можно приготовить средство для отпугивания грызунов. Нежелательные животные быстро покинут ваш участок.

Налейте в кастрюлю 2,5 л воды. Бросьте в нее 4-5 острых перцев. Нагревайте смесь на медленном огне 15-20 минут. Снимите посуду с плиты и настаивайте отвар 24 часа. Процедите жидкость, чтобы удалить перцы.

Налейте жидкость в распылитель и добавьте ложку оливкового масла. Встряхните емкость, чтобы ингредиенты перемешались. Опрыскивайте этим составом растения, которые облюбовали грызуны. Такую обработку нужно проводить каждые несколько дней.

Заключение

Не спешите избавляться от бытовых отходов. Многие из них пригодятся вам для садово-огородных работ. Они облегчат ваш труд, а также подкормят и защитят растения.