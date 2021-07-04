 

На самолете Минобороны в Россию из Сирии вернули более 20 детей

04.07.2021, 0:26, Новости дня
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Из Сирии в Россию доставлены 23 российских ребенка, самолет с ними приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Детей доставили на самолете Минобороны России. Дети возвращены на родину при содействии уполномоченного. Минздрав сообщил, что они «будут доставлены в федеральные медорганизации для оказания необходимой медицинской помощи». Детей сопровождают специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и РНИМУ имени Пирогова. В Минздраве заверили, что в столице «маленьким пациентам будет оказана вся необходимая медицинская помощь», передает ТАСС.

Напомним, дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. В апреле в Россию вернули 44 ребенка.



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