https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/30/andreevskii-flang

Сборная Англии обыграла Украину в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Игра, проходившая в Риме, закончилась со счетом 4:0.

Счет в матче открыл Харри Кейн: на 4-й минуте матча нападающий обыграл украинского вратаря Георгия Бущана, оказавшись с ним один на один. Следующий гол в ворота украинцев отправил Харри Магуайр, через четыре минуты Кейн сделал дубль. Четвертый гол на счету Джордана Хендерсона, который забил гол на 63-й минуте.

В полуфинале, который пройдет 7 июля, Англия сыграет с Данией. Ранее датчане обыграли Чехию со счетом 2:1. За выход в финал также поборятся Испания и Италия, которые в четвертьфинале выбили из турнира Швейцарию и Бельгию. Матч между Испанией и Италией состоится 6 июля.

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