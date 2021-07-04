Литовские пограничники открыли предупредительный огонь на границе с Беларусью. Задержаны более 100 мигрантов

Пограничники вынужденно применили против некоторых задержанных слезоточивый газ. Так, 111 мигрантов задержали в муниципалитете Друскининкай. Среди мигрантов есть граждане разных стран, их личности установлены.

В Тверечюсе задержали четырех мигрантов. Из них трое были гражданами Пакистана и один – Индии. В Варенском районе пограничники задержали гражданина Гамбии.

По пути из Беларуси в Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе контрольно-пропускного пункта Райгард. Во время задержания восемь мигрантов вели себя агрессивно при задержании и пытались атаковать пограничников. Оказавших сопротивление положили на землю и надели наручники.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

За последние два дня пограничники в Друскининкае задержали 179 иностранцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Всего в этом году в Литву пытались попасть 938 нелегальных мигрантов из Беларуси, почти в 12 раз больше, чем в прошлом. В основном это были граждане Ирака, рассказали литовские пограничники.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

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