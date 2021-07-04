После подписания закона об обязательном представительстве иностранных IT-компаний в России Rule34 откроет свой офис в Москве

Интернет-ресурс для профессиональных художников Rule34 пообещал открыть свое официальное представительство в России.

Такое решение было принято после подписания президентом Владимиром Путиным нового закона об обязательном открытии офисов крупных зарубежных IT-корпораций на территории страны для взаимодействия с местными властями.

Представительство Rule34 разместят на Новом Арбате в Москве. Оно будет обслуживать российских художников интернет-ресурса.

– Мы рады приветствовать одно из первых иностранных представительств в нашей стране. Rule34 пошли верны путем, выбрав сотрудничество и не прогадали. Искусство — очень важно для молодых людей и такая большая площадка для художников в России значительный культурный скачек, — заявил представитель администрации президента Денис Меньшиков.

В день открытия офиса Rule34 в Москве также пройдет выставка лучших картин интернет-ресурса, на которую был приглашен Сергей Собянин.

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