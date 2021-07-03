 

Мнение: О протестах в Колумбии.

03.07.2021, 23:50, Разное
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О массовых протестах в Колумбии, которые продолжаются с 28 апреля.

Аннотация:

28 апреля 2021 года в Колумбии началась крупнейшая в истории страны общенациональная забастовка. По всей стране улицы перегородили баррикады, на которых плечом к плечу рабочие и индейцы, жители барриос и студенты сражаются против карательных органов праворадикального режима и его немногочисленных прихлебателей. Об экономических, социальных и международных причинах восстания рассказывает в международном обзоре Рабочего университета ведёт Александр Владимирович Харламенко, заведующий группой архива Института Латинской Америки РАН.

00:00 – 28 марта 2021 года: начало протестов.
02:44 – Кали − эпицентр массовых протестов.
10:05 – Расширение общенациональной гражданской забастовки.
14:51 – Международный аспект протестов в Колумбии.

PS. На заглавной фотографии снос памятника Колумбу в Барранкилье 28 июня.

Источник: Colonel Cassad



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