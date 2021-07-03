Мнение: О протестах в Колумбии.
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О массовых протестах в Колумбии, которые продолжаются с 28 апреля.
Аннотация:
28 апреля 2021 года в Колумбии началась крупнейшая в истории страны общенациональная забастовка. По всей стране улицы перегородили баррикады, на которых плечом к плечу рабочие и индейцы, жители барриос и студенты сражаются против карательных органов праворадикального режима и его немногочисленных прихлебателей. Об экономических, социальных и международных причинах восстания рассказывает в международном обзоре Рабочего университета ведёт Александр Владимирович Харламенко, заведующий группой архива Института Латинской Америки РАН.
00:00 – 28 марта 2021 года: начало протестов.
02:44 – Кали − эпицентр массовых протестов.
10:05 – Расширение общенациональной гражданской забастовки.
14:51 – Международный аспект протестов в Колумбии.
PS. На заглавной фотографии снос памятника Колумбу в Барранкилье 28 июня.
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Источник: Colonel Cassad
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