Длинная юбка и топ на свадьбу: 6 современных образов для тех, кто не хочет надевать платье (невеста или гостья)
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Свадьба – всегда отличный способ сделать свой образ просто безупречным и очень стильным. Торжественное событие – прекрасная возможность продемонстрировать свой эффектный и роскошный образ.
Очень важно правильно подобрать свадебный наряд, в котором можно будет не только превосходно выглядеть, но и максимально комфортно себя чувствовать.
Вот несколько достаточно интересных и стильных нарядов, которые отлично подойдут не только приглашенным, но также и невесте, которая не хочет надевать традиционное белое платье, а хочет выглядеть более креативно.
Блестящий и яркий наряд (главное фото)
Можно поиграть с тканями и текстурами, создавая просто невероятный образ для себя. Чтобы выглядеть просто превосходно, особенно вечером, стоит выбрать для себя красивый блестящий наряд.
Можно выглядеть просто роскошно, если выбрать для себя длинную блестящую юбку и топ или же красивое вечернее платье с блестками. Ткань переливается, сияет и выглядит просто невероятно и фантастически. Хорошо бы добавить своему образу роскоши при помощи таких материалов, как блестки, пайетки, блестящая или металлическая ткань.
Однако при выборе такого наряда нужно убедиться в том, что образ сбалансированный. Выбирая блестящую юбку, нужно надеть простой топ, и наоборот. Если будет слишком много блеска, то это будет выглядеть совершенно безвкусно и чрезмерно ярко. Именно поэтому, важен правильный баланс.
Классическая белая длинная юбка и топ
Полностью белый наряд всегда ассоциируется с невестой в день ее свадьбы. Это традиция, которую многие женщины выбирают и сегодня, именно поэтому совершенно естественно, что идеальным вариантом для свадебного торжества будет белый костюм. Это отличный классический наряд, который добавит образу свежести и притягательности.
Правильно подобранная длинная юбка и простой топ или изысканная блузка помогут сделать образ невесты более эффектным. Кроме того, большим преимуществом является то, что этот наряд отлично подойдет для свадьбы в любом формате, независимо от того, это небольшое семейное торжество или огромный праздник с большим количеством приглашенных гостей.
Яркая красная шелковистая макси-юбка и топ
Для идеального свадебного наряда невесты можно выбирать одежду не только белого или кремового цвета, но и ярких тонов. Отлично будут смотреться юбки и блузки насыщенного красного цвета. Такой наряд также очень хорошо подойдет для подружек невесты.
Глубокая красная палитра, в частности, такая как винный или бордовый цвет, будет красиво смотреться на фоне яркой и насыщенной зелени. Красивые красные тона будут прекрасно сочетаться с пышной растительностью. Наряды такого цвета будут очень эффектно смотреться на фотографиях.
Длинная юбка с цветочным узором и элегантная блуза
Далеко не все свадьбы бывают формальными и проводятся в тесном и душном ресторане. Некоторые пары предпочитают просто без суеты посидеть в кругу семьи и друзей и провести скромную церемонию. Если торжество не слишком пышное и хочется выбрать для себя более простой и непринужденный наряд, в частности, очень хорошо подойдет консервативная юбка с цветочным принтом в сочетании с простым топом на пуговицах.
Лето является периодом цветения, именно поэтому, наряды с цветочными мотивами, определенно будут в тренде. Кроме того, такая одежда помогает сделать образ более романтическим. Свободная юбка вместе с милой блузкой станет отличным вариантом для свадебного торжества на природе. Такой наряд точно не останется без внимания.
Сочетание простой и непринужденной юбки и блузки в теплых тонах
Это еще один просто восхитительный цветовой мотив, который стоит примерить на себя. Хорошим вариантом будут такие цвета как оранжевый, горчично-желтый, зеленый. Такой наряд особенно хорошо подходят для молодых пар, связывающих себя узами брака, так как большинство молодых людей предпочитают единение с природой.
Можно с уверенностью сказать о том, что такая свадьба будет просто потрясающей, яркой и запоминающейся. Можно надеть более свободные блузки и юбки желтого, зеленого, коричневого и оранжевого цветов. Такие красивые землистые оттенки позволят каждому почувствовать себя единым целым с природой.
Светлые тона эффектно будут смотреться на девушках совершенно любого возраста. Кроме того, их можно носить не только невестам, но и подружкам невесты. Именно поэтому, если хотите выглядеть непревзойденной модницей на свадьбе, то стоит выбрать комбинацию длинной юбки и топа в этой цветовой гамме.
Консервативный наряд с топом и голубой юбкой
Летние свадьбы – всегда весело, модно и ярко. Однако в вечерних платьях можно чувствовать себя жарко и неуютно. Чтобы чувствовать себя более комфортно, можно выбрать для летней свадьбы удобные юбки и платья прохладного голубого оттенка. В сочетании со светлыми оттенками, в частности, такими как желтый и белый, вы будете чувствовать себя свежо на протяжении всей торжественной церемонии и проведения мероприятия в ресторане.
Кроме того, синий цвет является очень приятным для восприятия и помогает практически мгновенно оживить образ. Такой наряд выглядит просто шикарно и отлично подойдет любой девушке. Платье или юбку голубого цвета можно выбрать как для невесты, так и для подружек невесты.
Это только несколько вариантов относительно того, какой наряд стоит выбрать для свадьбы, если хочется немного отойти от традиционного варианта. Есть множество интересных комбинаций, поэтому, можно смело экспериментировать.
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