 

Ущерб по делу мэра Лобни оценили в 5 млн рублей

03.07.2021, 23:32, Новости дня
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Мэру подмосковной Лобни Евгению Смышляеву вменяется отсутствие трансформаторной подстанции при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил источник.

Как сообщил источник ТАСС, «ущерб составил около 5 млн рублей».  Контрольно-счетная палата города «выявила отсутствие трансформаторной подстанции» в 2017 году. По словам другого источника, проверка со стороны СК в 2020 году установила, что «вместо строительства новой была реконструирована существующая трансформаторная подстанция в рамках подписанного договора и проектно-сметной документации». Тогда дело закрыли «из-за отсутствия состава преступления».

Источник в силовых структурах заявил, что Смышляев отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности. Следователи пока не предъявили ему обвинение и не решили, какую меру пресечения избрать чиновнику, «ни в качестве подозреваемого, ни обвиняемого чиновник еще не был допрошен». Смышляев был задержан после обысков в администрации, а ночь провел в Химкинском изоляторе временного содержания.

Накануне источник в силовых структурах сообщил, что Смышляева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По его данным, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне. 37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.



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