 

Крым выразил готовность принять президента Белоруссии

03.07.2021, 23:32, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что РФ ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.

Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – сообщил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер РФ Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.



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