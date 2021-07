У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, погибло более 40 человек

По словам представителя организации, мигранты отплыли из ливийского порта Зувару вечером 28 июня. Судно потерпело крушение после того, как у него отказал двигатель.

Погибло не менее 43 человек, еще 84 были спасены военными Туниса. Возраст выживших – от трех до 40 лет.

Спикер Международной организации по миграции Сафа Мсехли в Twitter сообщила, что тела 14 погибших нашли, среди них женщина и ребенок. Тела вымывает на берег Средиземного моря в Ливии, уточнила она.

More remains wash ashore in Zawya #Libya.

The bodies of 14 people, including a child and a woman have so far been retrieved.

The daily horrific reality in the Central Mediterranean. pic.twitter.com/Rz4Wg5cSgD

— Safa Msehli (@msehlisafa) July 3, 2021

Reuters отмечает, что в последние годы поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в Европу снижался, но в 2021 году опять вырос. С начала года в Италию (агентство называет страну точной одного из маршрутов попадания нелегалов в Европу) прибыло почти 19,8 тыс. мигрантов, тогда как за аналогичный период 2020-го – немногим более 6,7 тыс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

