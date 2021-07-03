 

В Бразилии начали расследование против президента Болсонару. Его подозревают в схемах по закупке вакцины от коронавируса Covaxin

03.07.2021, 23:12, Новости дня
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Власти Бразилии считают, что вакцина закупалась по завышенной цене. Болсонару инкриминируют по Уголовному кодексу Бразилии “отсрочку или неисполнение действий надлежащим образом, вопреки четко выраженному положению закона в угоду личным интересам”.

На прошлой неделе депутат Луис Миранда и его брат, чиновник министерства здравоохранения Луис Рикардо Миранда сообщили Болсонару о подозрении в связи с переговорами о приобретении вакцины Covaxin.

Судья Роза Вебер, санкционировавшая расследование, предостерегла от вынесения суждения о виновности президента Бразилии.

Контекст:

Миранда говорил, что его заставили закупить индийский препарат. Он сообщил Болсонару о давлении на него, писал G1.

По данным федеральной счетной палаты Бразилии доза Covaxin была самой дорогой вакциной, закупаемой Бразилией. Итоговая стоимость одной дозы составляла 80,7 реала (около $15,9), в четыре раза дороже дозы вакцины AstraZeneca. Контракт подразумевал поставку 20 млн доз, отметил портал.

Covaxin – инактивированная вирусная вакцина, производимая индийской компанией Bharat Biotech. Вакцина показала эффективность 78% в третьей фазе испытаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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