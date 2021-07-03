В Бразилии начали расследование против президента Болсонару. Его подозревают в схемах по закупке вакцины от коронавируса Covaxin

Власти Бразилии считают, что вакцина закупалась по завышенной цене. Болсонару инкриминируют по Уголовному кодексу Бразилии “отсрочку или неисполнение действий надлежащим образом, вопреки четко выраженному положению закона в угоду личным интересам”.

На прошлой неделе депутат Луис Миранда и его брат, чиновник министерства здравоохранения Луис Рикардо Миранда сообщили Болсонару о подозрении в связи с переговорами о приобретении вакцины Covaxin.

Судья Роза Вебер, санкционировавшая расследование, предостерегла от вынесения суждения о виновности президента Бразилии.

Контекст:

Миранда говорил, что его заставили закупить индийский препарат. Он сообщил Болсонару о давлении на него, писал G1.

По данным федеральной счетной палаты Бразилии доза Covaxin была самой дорогой вакциной, закупаемой Бразилией. Итоговая стоимость одной дозы составляла 80,7 реала (около $15,9), в четыре раза дороже дозы вакцины AstraZeneca. Контракт подразумевал поставку 20 млн доз, отметил портал.

Covaxin – инактивированная вирусная вакцина, производимая индийской компанией Bharat Biotech. Вакцина показала эффективность 78% в третьей фазе испытаний.

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