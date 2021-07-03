 

Евро 2020. В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве тысячи болельщиков пели гимн Украины. Видео

03.07.2021, 23:12, Новости дня
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https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/4763992850282004

“Радіо Свобода” опубликовало в Facebook видео исполнения фан-зоной гимна Украины в начале матча. 

https://www.facebook.com/radiosvoboda.org/videos/243800113900099/

Сейчас продолжается второй тайм матча. Украина пока проигрывает со счетом 0:4. Издание “ГОРДОН” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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