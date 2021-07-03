Носочками она с Надей обменивалась! – Личное мнение

Долго собираясь с мыслями или с тем, что от них осталось, Ольга Бузова, наконец-то, ответила Никите Михалкову, который раскритиковал её присутствие на сцене МХАТа.



Фото: Соцсети

Напомню: режиссёр считает, что Оленьку нужно перевоспитать, а для этого взять её на работу «кем-то попроще». Нянечкой или билетёршей.

Пожалуй, процитирую Никиту Сергеевича:

Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще? Зачем же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? И почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу. Система Станиславского, Михаила Чехова, Питера Брука… Это все школы! Этому учатся! Это труд! А тут как?



Никита Сергеич, вы не правы.

Во-первых, проще Бузовой нет никого.

Нянечка — человек труда. У неё есть профессия. Есть навыки. Есть умения.

Поставь меня — без навыков и опыта в этой профессии — нянечкой, так я растеряюсь. Не буду знать, что делать, как это делать и когда. Мне потребуется время, чтобы всему этому научиться.

Поставь меня Бузовой — так я, хоть и со стыда сгорю в процессе, но смогу без подготовки.

Плюхнулась лобком на лобковое место Дома 2 и давай истерить и языком чесать. Это не навык, не знания, не умение, не опыт. Это смогут многие. Причём без подготовки.

Также у меня нет ни слуха, ни голоса. Но выпусти меня сейчас на сцену быть Бузовой — я не растеряюсь: петь и танцевать так, как это делает Оля, смогу точно. У неё ведь тоже нет ни слуха, ни голоса.

Среди моих плюсов — то, что я равнодушна к алкоголю и надёжна. Ну, и грудь у меня красивая: в отличие от Оли, я не похожа торсом на жилистого гастарбайтера. Смотреть на меня на сцене — приятнее, чем на корявую Бузову.

Вы, Никита Сергеевич, категорически не правы в том, что Олю нужно поставить кем-то попроще. Она и есть — то самое «попроще». Проще некуда.

Во-вторых, те, кто «знают МХАТ по-настоящему», на Бузову не пойдут. Здесь переживать точно не стоит.

В-третьих, актёрство не является тяжелейшим делом. Не лукавьте.

Эта профессия ничем не тяжелее других, а даже, на мой взгляд, и полегче многих будет. Иначе бы актёры не сидели в актёрах, а ломились бы в сталевары. Не надо строить из актёров героев непосильного труда. Это раздражает не меньше, чем истерики Бузовой.

Кстати, о Бузовой. Вот что та ответила режиссёру Михалкову:

Мною уважаемый режиссер и мэтр кино, обладатель премии «Оскар», позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой. Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга! Если бы Вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне.

Логика Бузовой — точнее, её полное отсутствие — мне совершенно понятна: «Я обменивалась носочками с вашей Надей, поэтому вы не имеете права меня ругать. Лучше позвоните мне».

Смотрю я на эту Олю и думаю: в какой-то момент она сломается и вытворит нечто такое, от чего у нас у всех волосы на голове дыбом встанут.

Бузова нас всех ещё очень удивит так, что шпагаты Волочковой в купели нам покажутся верхом эстетики.

Попомните мои слова. Ждать осталось недолго.

Какая судьба ждёт, по-вашему, Бузову? Хорошо кончит или плохо? Почему вы так думаете?

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