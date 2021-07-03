 

Шинкуем лук без слез: бытовая хитрость, которая выручит каждую хозяйку

03.07.2021, 22:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лук – овощ, к которому многие люди относятся неоднозначно. С одной стороны, это незаменимое дополнение ко многим блюдам, придающее специфический аромат. Однако многие люди не умеют его резать так, чтобы не плакать во время этого занятия. К сожалению, овощ содержит летучие вещества, которые раздражают нежную слизистую глаз, отсюда и его действие. Поэтому, если вам предстоит почистить и накрошить много лука, ознакомьтесь с небольшой, но очень полезной хитростью.

Почему мы плачем, когда режем лук?

При измельчении овоща нарушается его клеточная структура, что высвобождает заблокированные в клетках ферменты. Одним из них является аллииназа (названная в честь Allium, латинского названия лука), вступающая в реакцию с другим ингредиентом, который также выделяется, когда вы его режете. В результате получается газ, который очень быстро распространяется в воздухе.

Когда он достигает глаз, его молекулы вступают в реакцию с водой, в результате чего образовывается серная кислота, которая раздражает глаза. Слизистая оболочка оборонительно реагирует на это изменение и пытается нейтрализовать кислоту, производя большое количество воды. В результате появляются слезы.

Однако раздражающее действие аллииназы можно нейтрализовать. Вот несколько способов.

Положите в морозилку

Перед тем как нарезать лук, очистите его от шелухи и положите в морозилку на 10 минут.

Низкая температура значительно снижает действие раздражающего вещества, содержащегося в овоще.

Кроме того, вам будет легче нарезать или натереть слегка замороженный лук. Перед нарезкой нож также можно охладить, поместив его на несколько минут в морозильную камеру.

Если же вам нужно ускорить процесс, прежде чем положить лук в морозилку, нужно его разрезать пополам. Так он быстрее заморозится.

Единственное условие – его нужно нарезать, пока овощ не успеет согреться. При использовании этого способа никакого раздражения слизистой нет, глаза вообще не щиплет.

Мокрая резка

Вода – хороший нейтрализатор веществ, выделяемых при резке лука. Перед тем как нарезать овощ ломтиками, обмакните его в воду или нарежьте его в воде. Вы можете сделать это в кастрюле, плоской посуде или под краном. В результате газ, выделяющийся при резке, немедленно вступает в реакцию с водой и не достигает глаз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Мнение: Коронавирусная стрижка

08.08 / Версия: Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

28.05 / В России вновь выявили более 9 тысяч новых заражений COVID-19

13.04 / «Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

10.06 / От платьев с воланами до наивных украшений: 5 ярких летних трендов

08.02 / Marvel выпустила полноценный трейлер к сериалу «Сокол и Зимний солдат»

31.05 / Валерия умеет сглаживать конфликты, или Как первая буква имени влияет на наш характер

02.01 / «Место всех блогеров – в Лефортово» – Общественная палата предостерегла от необдуманной регистрации на портале YouTube

03.05 / Анатолий Вассерман назвал причины готовности США развязать войну с Россией

11.12 / Мнение: Как Робби Уильямс помирился с Take That

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика