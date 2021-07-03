Рекордное с февраля число новых заражений COVID-19 выявили в Португалии

За сутки в Португалии зарегистрировали 2605 случаев инфицирования коронавирусом, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля текущего года.

Более половины новых случаев выявили в столичном регионе – Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев – в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре, передает RT со ссылкой на RTP.

Также четыре человека скончались за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.

В стране не исключают, что в ближайшие две недели число зараженных будет расти из-за резкого распространения индийской мутации COVID-19, получившей название «дельта». В настоящее время именно этот штамм выявляют в 70% новых случаев заражения, передает «Интерфакс».

В настоящее время на выходных жителям запрещено покидать и въезжать в Лиссабон и в 18 муниципалитетов, которые входят в столичную зону. Это ограничение действует несколько выходных подряд, с вечера пятницы и до 6.00 понедельника.

В Лиссабоне рестораны, кафе и кондитерские по выходным работают до 15.30 по местному времени, в будние дни – до 22.30. Внутри их помещений могут находиться только группы не более четырех человека, а на верандах группы до шести человек. Те люди, которые могут работать удаленно, вновь вернулись к такому режим.