 

Пожары охватили запад Канады

03.07.2021, 22:38, Новости дня
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В западной канадской провинции Британская Колумбия из-за аномальной жары бушуют лесные пожары, информирует местная противопожарная служба.

Около 3 тыс. человек, авиация и спецтехника задействованы в ликвидации 136 лесных пожаров. Площадь пожаров оценивается в 79 тыс. га. Эвакуировать решено жителей более 1,3 тыс. домов, еще свыше 1 тыс. человек могут получить такой приказ в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Пожары практически полностью уничтожили небольшой населенный пункт Луттон, его покинула примерно 1 тыс. жителей, не менее двух человек погибли в огне. В пятницу сообщалось, что в Британской Колумбии по меньшей мере 720 человек могли стать жертвами аномальной жары.

Напомним, в Британской Колумбии установилась беспрецедентная жара, Литтон установил температурные рекорды – там зафиксировали 49,6 градуса по Цельсию. Британская Колумбия, где зафиксирован рекорд, находится на одной широте с Белгородской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областями.



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