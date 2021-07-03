Украина вышла из соглашения СНГ о правах потребителей

Этот закон Верховная Рада приняла в целом 15 июня голосами 331 нардепа.

Соглашение, из которого выходит Украина, было подписано в январе 2000 года в Москве и ратифицировано Украиной в марте 2002 года.

Закон о выходе из него вступит в силу завтра – на следующий день после публикации.

Контекст:

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

СНГ был создан в декабре 1991 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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