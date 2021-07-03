 

Ученые предполагают, что Исландия является частью затонувшего суперконтинента Пангея

03.07.2021, 22:16, Новости дня
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По одной из общепринятых теорий, примерно 335 миллионов лет назад Европейский континент был объединен с огромным северным островом Гренландия, составляя единый материк Пангея. Его площадь могла достигать примерно 600 тысяч квадратных километров.

Теперь в Даремском университете результаты последних исследований показали, что частью этого древнейшего материка также могла быть и Исландия. При этом данная часть суши могла находиться чуть ли не в самом центре континента.

Восстановить историю расколов и движений тектонических плит сегодня непросто. Для этого необходимо поводить серьезные исследования, говорят геологи. Кстати, толщина земной коры под Исландией составляет около 40 километров, что доказывает ее древнее происхождение.



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