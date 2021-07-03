 

Политолог Межевич о судьбе Зеленского в случае наступления на Донбасс: Может не добежать даже до границы с Венгрией

03.07.2021, 22:08, Разное
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Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил возможность атаки вооруженных сил Украины на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). По мнению эксперта, Владимир Зеленский сильно рискует.

Межевич заявил, что в случае гипотетической победы политик обеспечит себе второй, третий и последующие президентские сроки. В то же время если армия потерпит поражение, то судьба Зеленского будет незавидной. “Он может не добежать даже до границы с Венгрией”, – сказал политолог.

Отметим, что конфликт в Донбассе начался в 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, и в результате Киев начал масштабную военную операцию. По информации ООН, на январь 2019 года жертвами столкновений стали почти 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуацию призваны Минские соглашения – документ, принятый в 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции. Однако с недавних пор киевские власти считают их выполнение невозможным: Владимир Зеленский выступил с новым проектом решения конфликта.

Как сообщает “Коммерсантъ”, документ, предложенный Киевом, отличается от действующего как минимум в нескольких принципиальных пунктах. В частности, Владимир Зеленский намерен восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами местной власти.



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