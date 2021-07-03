Мнение: Провести усиление репрессий по хищениям в отношении крупных хищников из бюрократии
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Интересные документы посвященные принятию решения о применении смертной казни и усилении репрессии против расхитителей государственного имущества, в том числе и состоящих на государственной службе.
Выписка из протокола № 27 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания. 14 мая 1921 г.
14 мая 1921 г.
№ П27/6
СТРОГО СЕКРЕТНО
6. О расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания.
а) Поручить т.т. Уншлихту и Курскому подготовить законопроект СНК о расширении прав ВЧК в отношении применения высшей меры наказания за хищения с государственных складов и фабрик. Провести не позже вторника в СНК, принятое постановление СНК опубликовать.
б) Дать директиву Президиуму ВЦИК, чтобы он не принимал решений об амнистии в отношении осужденных за хищения с государственных складов и фабрик.
в) Повысить репрессии в судах за вышеуказанные преступления, поручив это т. Курскому. Доклад о принимаемых мерах во вторник в СНК.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 127. Копия. Машинопись.
http://istmat.info/node/64613 – цинк
* *
Выписка из протокола № 28 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о расширении прав ВЧК в отношении расхитителей. 17 мая 1921 г.
17 мая 1921 г.
№2341
Слушали:
4. Просьбу тов. Крыленко отсрочить проведение в жизнь постановления до сессии ВЦИК о расширении прав Ч.К. в отношении высшей меры наказания за расхищения со складов и Государственных фабрик.
Постановили:.
4. Поручить тов. Уншлихту и Крыленко сговориться по данному вопросу. Результат переговоров в письменной форме представить в Политбюро ЦК.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 128. Копия. Машинопись.
http://istmat.info/node/64614 – цинк
* * *
Выписка из протокола № 32 заседания Политбюро ЦК РКП(б) о применении высшей меры наказания в отношении расхитителей. 24 мая 1921 г.
24 мая 1921 г.
№ П32/3
СТРОГО СЕКРЕТНО
3. О применении ЧК высшей меры наказания в отношении преступлений по хищениям из государственных складов и фабрик.
а) Дела о хищении должны оставаться в ведении революционных трибуналов.
б) Ускорить образование военных отделов при трибуналах.
в) Ускорить производство дел по хищениям.
г) Провести усиление репрессий по хищениям в отношении крупных хищников из бюрократии.
д) Подготовить в ближайшем будущем ряд открытых процессов по хищениям.
е) Дать Президиуму ВЦИК директиву, чтобы в отношении такого рода преступлений амнистия применялась с величайшей осторожностью.
ж) Поручить т. Крыленко разработать и внести в Президиум ВЦИК секретную директиву относительно установления ясного классового деления при определении мер наказания за хищения.
Доклад об исполнении т.т. Крыленко и Уншлихта или особо уполномоченных ими лиц назначить в СН К два раза в месяц.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 1. Л. 130. Копия. Машинопись.
http://istmat.info/node/64615 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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