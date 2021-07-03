 

Дедушка напрягся – Личное мнение

03.07.2021, 21:54, Разное
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В этом месяце Олегу Газманову стукнет 70 лет. Как видите, он — в отличной форме: засветил торс, когда делал прививку.


Фото: Соцсети

Зачем в коллаже — Сергей Лавров?

Сейчас расскажу.

Лавров и Газманов — ровесники.

Я не знаю и не хочу знать, как выглядит министр иностранных дел под одеждой, но смотреть на него лично мне приятно.

Высокий, стильный, холёный, всегда уместный мужчина. Ведёт себя с достоинством. Несёт себя с достоинством.

А Олежка сиськи напряг. Ну, вот что у него в башке, а?

Семьдесят лет деду — кому нужны его сиськи? Зачем их показывать? Зачем, в принципе, оголять торс во время прививки?

Ну, тренируешься ты для здоровья. Молодец, дедушка. Но когда ты раздеваешься в прививочном кабинете и напрягаешь грудные мышцы, то ты выглядишь жалко. Смешно и жалко.

Этот чубчик, поставленный гелем вверх по моде 15-летней давности, эта игра бицухой, которую ты, надеюсь, построил, не злоупотребляя стволовыми клетками, хоть надежда эта моя и хлипка, — всё это и не только это выдаёт твой страх перед возрастом.

А мужчина, который ссыт, априори непривлекателен вне зависимости от состояния его туловища.

Короче, Олежка, не позорься: оденься. Причём в хороший, дорогой, сшитый на заказ костюм, а не вот это вот всё.

Согласны?

Кто привлекательнее: Газманов или Лавров? Почему?

Источник: Лена Миро



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