Слишком требовательный партнер всегда ставит под сомнения сильные стороны пассии и не только (распознаем диктатора)

Требовательные партнеры – это, как правило, перфекционисты, заботящиеся о себе и пытающиеся свои собственные амбиции реализовать, оказывая давление на близких людей. Связано это с чрезмерно завышенной планкой и такими же завышенными ожиданиями. Слишком требовательный партнер способен превратить жизнь своей второй половины в ад.

Вначале жертва пытается измениться и даже имеет мотивацию, словно у нее появился личный тренер, но со временем она чувствует, что снова и снова сдает экзамен и очень волнуется, какую получит оценку.

Пропорционально продолжительности отношений, самооценка подавляемого партнера снижается. Если вы считаете, что ваш спутник возлагает на вас большие надежды, убедитесь, что это действительно так, и подумайте, что вы можете изменить в отношениях. Для начала вам следует узнать, как распознать требовательного партнера и как с ним вести себя правильно.

Его замечания развивают у вас комплексы

До знакомства с главным мужчиной в вашей жизни вам нравилась ваша фигура, вы считали, что имеете хороший вкус, ценили своих друзей. Однако теперь вы все чаще свои сильные стороны ставите под сомнение благодаря замечаниям своего спутника, которые он делает словно между прочим: «Что на тебе за странное платье?», «Ты выбрала не самый лучший цвет ногтей», «Что ты находишь в своих приятелях?», «Никогда не ходи в это место».

Требовательный мужчина о вас судит всегда очень строго и склонен придираться к каждой мелочи. Таким образом он навязывает вам собственное видение, а вы медленно теряете собственное «Я».

Вы никогда не слышите слов благодарности или похвалы

Даже если вы сделаете все именно так, как представлял ваш спутник, вы не дождетесь от него похвалы. Вы никогда не будете объединять успехи, праздновать общие победы или радоваться друг за друга. Он не поблагодарит вас за усилия, вложенные в реализацию общего плана, а воспримет их как норму.

Конечно, в отношениях партнер не должен относиться к вам так, как заботливая мама относится к своему маленькому ребенку, радуясь его простенькой картинке и с радостью съедая приготовленный им бутерброд, который выглядит несъедобным.

Однако всем хочется, чтобы их ценили, радовались успехам, вместо того чтобы всегда получать низший балл за свои старания. Это неестественное положение, которое является источником негативных эмоций и стресса для влюбленного человека.

Его советы – это замаскированная критика

Требовательный партнер стремится приблизить свою избранницу к созданному им самим образу. Кроме критических замечаний, которые разрушают самооценку женщины, он дает советы, которые искусно маскируют его взгляды на жизнь близкого человека. К примеру, он может посоветовать сменить профессию, тем самым намекая, что выбранная вами не интересна, не приносит достойного дохода и т. д.

Он может спросить, не думали ли вы о том, чтобы пойти в спортзал или сесть на диету, посоветует увеличить грудь или губы, сменить стрижку. Требовательный партнер станет убеждать вас, что вам необходимо больше читать или записаться на курсы иностранных языков. Все это делается, по его словам, «для вашего же блага», поэтому вас удивляет, что, придерживаясь этих советов, вы испытываете дискомфорт.

Следует доверять собственной интуиции. Не забывайте, что вы личность, которая вправе решать вопросы своей внешности, иметь собственные интересы, а не компьютерная героиня, с нуля созданная программистом.

Вы не чувствуете себя рядом с ним свободно

Одна из самых неприятных черт мужчин-тиранов – это постоянное напряжение, заставляющее партнершу быть все время начеку. Если у вас в порядке макияж, вы не говорите глупостей (по его мнению), последует требование не делать селфи «снизу», поскольку таким образом вы выставляете напоказ свой «второй подбородок». Такая спираль навязчивого совершенства бесконечна.

Если вы испытываете дискомфорт в обществе своего самого близкого человека, как вы сможете расслабиться после рабочего дня? Появится ли у вас когда-нибудь время, чтобы заняться тем, что интересует вас? Можете ли вы представить, что вам предстоит провести остаток жизни с этим человеком?

Он настоятельно рекомендует развиваться в том направлении, которое он для вас выбрал

Красной чертой в отношениях с требовательным мужчиной часто становится момент, когда он ожидает, что вы пойдете в направлении, которое он наметил. Критические замечания, а также советы, наводящие на размышления, превращаются в огромный список требований, которые избранница должна выполнять. Мужчина уподобляется родителям, которые не реализовали свои амбиции и перенаправили их на своих детей.

Как в отношениях сохранить свое истинное «Я»?

Как это ни странно, но требовательные мужчины действительно довольно часто заботятся о благополучии близкого человека. Однако они так убеждены в своей правоте, что не осознают или не хотят замечать, какое давление они оказывают на избранницу, и самое главное – не видят последствий этого давления.

Они смотрят на счастье сквозь призму успеха и соблазняются идеальными снимками в соцсетях, мечтая воплотить их в жизнь. Если у вашего партнера есть перечисленные качества, постарайтесь серьезно поговорить с ним, объясните разницу между благополучием общим и вашим собственным. Придется приложить немало усилий, чтобы партнер согласился, что вы будете принимать важные решения с согласия обеих сторон.

В том случае, когда партнер не приемлет альтернативных мнений и не желает ничего обсуждать, единственным способом освобождения от давления может быть только расставание. Важно помнить, что любовь в отношениях начинается с любви к себе. Никому не позволяйте себя подавлять. Вы сами должны решить, кем вы хотите быть.