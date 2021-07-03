 

Азербайджан передал Армении 15 человек в обмен на карты минных полей

03.07.2021, 21:44, Новости дня
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Баку передал Еревану 15 граждан Армении в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, информирует пресс-служба МИД республики.

«3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В ответ «в качестве гуманного шага» азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек.

Ранее в июне Ереван также передал Баку карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ азербайджанская сторона передала Армении 15 задержанных армян.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. 



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