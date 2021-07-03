Песков: РФ ждет президента Белоруссии в Крыму

Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

В прошлом году лидер РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.