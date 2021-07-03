Евро 2020. Стали известны стартовые составы сборных Украины и Англии

На поле выйдут: Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Инфографика: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Англия, как сообщает сайт УЕФА, выйдет в таком составе: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Четвертьфинальный поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00. Издание “ГОРДОН” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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