 

Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии Водяное. Снаряды попали в частные владения

03.07.2021, 21:24, Новости дня
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Обстрел вели с 15.35 до 16.20 из временно оккупированного террористами “ДНР” села Заиченко.

“В ходе проверки выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное”, – заявили военные.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1150795725413042

По информации штаба, боевики применили боеприпасы российского производства типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35, которые применяются для самоходных пушек типа 2С23 “Нона-СВК”. Такое оружие не состоит на вооружении украинской армии.

Это не первый случай, когда пророссийские оккупанты применяют артиллерийские системы данного типа, указали в штабе ООС.

Контекст:

Российско-оккупационные войска два дня подряд (1 и 2 июля) обстреливали жилой сектор Авдеевки Донецкой области. Так, в результате обстрела утром 1 июля было повреждено несколько домов. Пожар разрушил один дом, мины и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. 

С начала суток 2 июля боевики семь раз открывали огонь в направлении Авдеевки. В результате двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. Мирные жители при этих двух обстрелах не пострадали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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