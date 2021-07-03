 

Онищенко сообщил о смерти матери. Она фигурировала в “газовом деле”

03.07.2021, 21:24, Новости дня
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“Я потерял самого близкого мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа ее покоится с миром”, – написал Онищенко.

Кадырова вернулась в Украину в 2019 году. Онищенко говорил тогда, что его 74-летняя мать плохо себя чувствует и “хочет умереть на родине”.

https://www.facebook.com/aleksandr.onyshenko/posts/1759688380881233

По данным “Страны”, похороны состоятся 4 июля, Онищенко не приедет попрощаться с матерью.

Контекст:

В июле 2016 года Генпрокуратура сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного и Кадыровой создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Правоохранители утверждали, что установили причастность 29 человек к незаконной схеме приобретения и реализации природного газа через подконтрольные Онищенко фирмы.

5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации, которую Генпрокуратуре передали из погранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

29 августа 2016 года Кадырова была объявлена в розыск. 30 марта 2017 года ее задержали в Мадриде по запросу НАБУ, но затем отпустили. В базу данных Интерпола Кадырова включена не была.

25 июля 2019 года находившуюся в розыске женщину задержали украинские правоохранители после прилета в Борисполь из Испании. 1 августа суд запретил ей выезжать из Киева, а в конце месяца Кадыровой и ее адвокату открыли материалы дела.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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