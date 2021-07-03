 

В РКК «Энергия» поделились подробностями лунной программы

03.07.2021, 21:22, Новости дня
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Позавчера РКК «Энергия» опубликовала отчет о работе в прошлом году, из которого видно, что у компании очень большие планы в осуществлении отечественной лунной программы.

В частности «Энергия» пример самое активное участие в создании особой системы связи, о которой в последнее время все чаще сообщают российские СМИ. Также компания займется другими проектами, связанными с будущим освоением спутника Земли.

Речь идет о создании пилотируемого корабля, который сможет доставлять на Луну не только людей, но и полезные грузы. Кроме того, компания принимает участие в разработке надежной двусторонней связи с Землей и на поверхности самой Луны. Наконец, российские специалисты предложат свою систему навигации на соседнем космическом теле.



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