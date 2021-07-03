Россия откладывает запуск космической обсерватории «Миллиметрон»

Из компетентных источников стало известно, что РФ вынуждена отложить запуск космической обсерватории «Миллиметрон». Ее задачей должно стать изучение глубокого космоса. Однако по ряду причин с запуском придется обождать до середины 30-х годов, сообщают в Российской Академии наук.

Ранее запуск планировался на 2029 год. Данную информацию до сих пор можно найти на официальном сайте РАН. Однако она, как стало известно, уже не актуальна.

По плану, обсерваторию должны запустить при помощи сверхмощной ракеты «Ангара», которая унесет данный объект на расстояние не менее 1,5 млн километров от поверхности Земли. Напомним, что ранее стало известно о неполадках на космическом телескопе «Хаббл», которые не могут устранить уже в течение нескольких недель.