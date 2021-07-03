 

Московский бизнес оценил дополнительные меры поддержки общепита

03.07.2021, 21:14, Разное
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Новые меры поддержки московских кафе и ресторанов подразумевают отсрочку по аренде для предприятий, а также льготное кредитование и включение точек общепита в программу субсидий малому и среднему бизнесу.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов отметил оперативную реакцию мэра Сергея Собянина на обращение предпринимателей. “Мы буквально только что написали, что нужны срочные меры поддержки, и реакция была быстрой”, – сказал он в беседе с радиостанцией “Говорит Москва”.

Миллион рублей каждому предприятию Миронов назвал хорошей помощью. Также он отметил возможность льготного кредитования. “Мэрия в диалоге, мы активно общаемся”, – подчеркнул уполномоченный.

Благодаря гранту на полную оплату коммунальных услуг каждое предприятие московского общепита сможет сможет сэкономить от 700 тысяч до 1,1 миллиона рублей за квартал, заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова.

Соответствующее предложение инициировало московское бизнес-сообщество. Московские власти его поддержали, отметила Татулова.

“Самое радостное, что наконец-то сменился тон того, как ведется диалог между представителями власти и предпринимателями”, – цитирует омбудсмена ТАСС.

Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня можно только по QR-коды. Он подтверждает, что человек сделал прививку от коронавируса, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест.



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