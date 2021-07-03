Мнение: В РФ принята новая стратегия национальной безопасности

В России утверждена новая стратегия национальной безопасности.

Из интересного.

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Полный текст документа по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=0&rangeSize=1

Скачать в pdf http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202107030001?type=pdf

В целом, концепция выглядит как оборонительно-консервативная.

Противостояние угрозам с Запада фактически и юридически институциализировано.

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