 

Мнение: В РФ принята новая стратегия национальной безопасности

03.07.2021, 21:08, Разное
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В России утверждена новая стратегия национальной безопасности.

Из интересного.

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Полный текст документа по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=0&rangeSize=1
Скачать в pdf http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202107030001?type=pdf

В целом, концепция выглядит как оборонительно-консервативная.
Противостояние угрозам с Запада фактически и юридически институциализировано.

Источник: Colonel Cassad



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