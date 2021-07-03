Мнение: Индекс терроризма, покупка справок и пропаганда зацепинга

1. Россия за последнее десятилетие стала гораздо более безопасной страной для жизни (во всяком случае, так было до нашествия ковида и орды антиваксеров). У нас резко снизилась не только обыкновенная преступность, но и почти исчез терроризм. Тем не менее на Западе предпочитают этого не замечать. Коллега genby разбирает зияющие махинации в «Глобальном индексе терроризма»:

https://genby.livejournal.com/932086.html

Если бы я делал рейтинг, он был бы довольно прост. Берётся число смертей от терроризма за год делится на число жителей, и итоговая цифра на миллион жителей показывает ежегодный рейтинг терроризма. Поскольку терроризм не перманентный процесс, в один год пусто, в другой год густо, особенно в маленьких странах. То рядом бы шла графа с накопительными бонусами. Выводилось бы среднее за период из итоговых цифр за год. К примеру, убил Брейвик в Норвегии 77 человек в 2011 году и добился для своей страны результата 12 смертей от терроризма на миллион, то за период 2000-2019 году эти 12 смертей миллион сократились бы в 20 раз, при условии что других терактов в этом периоде больше не было. Примерно до 0,6 смертей на миллион в Норвегии за 20 лет.

Но в западных рейтингах все по-иному. Как то надо создавать впечатление, что либеральные демократии и уж тем более скандинавы довольно безопасны. Поэтому никаких точных показателей типа смертей на миллион человек там просто нет.

К примеру, недавно осудили новозелендского стрелка за 51 убийство и 40 покушений на убийство. И это в 5-миллионной стране. Если перевести в масштабы России, то цифры надо умножать на 30. Как вы думайте, какая смертность от убийств и покушений на убийство пишется в Новой Зеландии? 1,8 на 100000 только от одного случая. Нет, по прежнему везде пишется 0,7 cases per 100,000 population. Ну а что, безопасная страна. Эти 90 убийств и покушений на убийство как бы не попадают в статистику убийств. Но 10 смертей от терроризма на миллион человек за год надо как-то замылить.

2019 году в терактах на территории России было убито 16 человек, в Новой Зеландии – 51 человек. На душу населения, то есть шанс пострадать в теракте в 2019 году в России в 100 раз меньше. 0,11 человек на миллион населения в России, против 10 на миллион населения в Новой Зеландии.

Как вы думаете, какое место у России и у Новой Зеландии? 39-е место у России и 42-е место у Новой Зеландии. Вот как так? Если у них смертей от терроризма в 100 раз больше? В 2018 году Новая Зеландия занимала 122 место. Думаю в рейтинге за 2020 год, она опять скроется в во второй сотне.

Головной офис организации, которая составляет этот рейтинг, расположен в Австралии. Очевидно, антиподы подсуживают своим соседям.

2. Справкодилеров продолжают скручивать. Вот типичная новость из Петербурга:

https://www.youtube.com/watch?v=77U_6TjulT4

Покупать справки о вакцинации довольно глупо – в известном смысле, даже глупее, чем покупать запрещённые вещества. Продавцов сейчас ловят на конвейере, при этом у них остаются все данные пациентов, на которых выпущена справка. Купив справку, можно заработать несколько месяцев исправительных работ на ровном месте.

3. Зацеперов задумали сбросить с поезда современности. Пропаганду зацепинга хотят запретить в Гугле и на Ютубе:

https://lenta.ru/news/2021/07/02/zatseper/

Московско-Курская транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google размещать в свободном доступе информацию о зацеперах. Об этом сообщает ТАСС.

Истцом заявлен заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, ответчиком — Google LLC. В суде пояснили, что истцом была проведена проверка, в ходе которой «установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов». Заседание назначено на 28 июля.

Зацепинг — способ передвижения на поездах, при котором экстремал держится на выступающих деталях снаружи вагона. Зачастую подобные поездки заканчиваются смертельным исходом. Сейчас административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.

Логика здесь примерно такая же, как и в случае пропаганды суицидов. Если вы мотивируете подростков на идиотские действия, которые создают риск ускоренной поездки в мир иной, – с получением если не премии, то как минимум похвальной грамоты от дедушки Дарвина, – вам придётся столкнуться с последствиями.

Впрочем, число погибших зацеперов исчисляется несколькими десятками в год, в худшем случае – сотнями (гораздо больше просто травмируются и становятся инвалидами). Наверняка кто-то скажет, что реклама зацепинга – это сущая ерунда на фоне дозволенной пропаганды гораздо более опасных по своим последствиям вещей.

Забавный факт — многие люди боятся заболеть раком или погибнуть в теракте, например. Однако мало кто боится умереть одним из самых тяжёлых и мучительных способов – от хронического алкоголизма.