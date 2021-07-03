 

Росимущество продаст на аукционе земельный участок площадью 7,2 млн. квадратных километров

03.07.2021, 20:51, Разное
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Крупнейший в России земельный аукцион пройдёт 15 июля в Москве, сообщает сайт Росимущества.

С молотка будет продан земельный участок площадью 7,2 млн. квадратных километров, в торгах примут участие в том числе и международные инвесторы из дружественных стран Азии.

Большая часть участка занята таёжным плоскогорьем, сменяющимся на севере тундровыми низменностями, на юге и востоке — высокими горными хребтами. По территории участка протекают две крупные и несколько тысяч мелких рек. Преобладающий тип растительности — тайга. Она простирается от рубежей лесотундры на севере до границы с Монголией на юге на пространстве около 5 000 000 км², из которых 3 455 000 км² занято хвойными лесами. Почвы и растительность таёжной зоны участка развиваются в более благоприятных условиях, чем в зонах тундры и лесотундры. Рельеф более пересечённый, чем в соседней Западной Сибири, на щебнистом элювии коренных пород формируются каменистые, нередко маломощные почвы. Болотной местности на участке немного, встречается она главным образом в пределах низменностей на плоских, слабодренированных междуречьях. Здесь встречаются разнообразные ландшафты и растительные сообщества. Здесь можно встретить и арктические пустыни, и сухие степи, и тайгу, и своеобразные высокогорные ландшафты и лиственные леса на Таймыре.

– Мы с большой охотой примем участие в аукционе за этот участок. Китайский бизнес давно интересуется приобретением земель с целью выращивания сои, рапса и гречи. Конечно, большая часть его территорий относится к зоне рискованного земледелия, однако наши современные технологии позволяют обрабатывать даже такие почвы. К тому же, на участке пока ещё очень много древесины, что может быть использовано в нашей промышленности, – рассказал представитель крупного пекинского инвестфонда Чжен Янь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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