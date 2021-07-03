Сенатор-республиканец блокирует назначения в Госдепартамент США из-за “Северного потока – 2” – NBC News

Комитет по международным отношениям Сената утвердил 13 кандидатов. Большинство из них будут выполнять обязанности, не связанные с политикой США по трубопроводу, сказали собеседники канала.

Круз настаивает на вводе санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. До тех пор, пока это не произойдет, он намерен мешать утверждению кандидатов.

В список вошли Бретт Холмгрен, который должен стать помощником госсекретаря по разведке, Дэниел Критенбринк – кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Республиканец заблокировал кандидатов на посты двух заместителей главы Госдепартамента, помощника госсекретаря по международным вопросам, касающимся наркотиков, а также послов в Сомали, Алжире, Демократической Республике Конго и других странах Африки.

По данным NBC, другие противники “Северного потока – 2” в Сенате не поддержали Круза. Такую же тактику сенатор применял во время разногласий с Белым домом при президентстве Барака Обамы по назначению генерального инспектора Госдепартамента. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес раскритиковал Круза за блокировку кандидатов.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

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