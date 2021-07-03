 

ДТП с украинцами в Польше. Ребенок – в крайне тяжелом состоянии

03.07.2021, 20:30, Новости дня
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Ведущая канала отметила, что травмирован мальчик в возрасте 11 лет.

“Несколько минут назад я вернулся из краковской университетской клиники, где находится травмированный ребенок, и консульства, где работает оперативный штаб по решению вопросов, связанных с этим ДТП. Мне удалось попасть непосредственно в реанимационное отделение, ребенок в крайне тяжелом состоянии, травмированы голова и селезенка, предоставляются все необходимые медицинские обследования и действия, ожидается консилиум, очевидно, после этого будет более полная информация”, – сказал Войнаровский.

По словам консула, родители пострадавшего ребенка тоже в тяжелом состоянии. Они находятся в другой клинике, там тоже работают сотрудники украинской дипмиссии.

Войнаровский сказал, что уже известно, из какого региона пострадавшие украинцы, но не назвал его.

“Полиция в течение ближайшего часа должна предоставить официальную информацию. Подобные вещи относятся к защите персональных данных и служебной тайне правоохранительных органов. Но у нас есть полный объем информации об этих людях”, – объяснил он.

В ДТП попали легковой автомобиль Volkswagen и автобус Mercedes Sprinter, в котором ехали девять граждан Украины. Автобус перевернулся на бок. Четыре человека пострадали.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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