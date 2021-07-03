Археологи из Великобритании обнаружили древнеримскую гробницу

Саркофаг периода Древнего Рима обнаружили археологи из Великобритании. Уникальная находка крылась под землей в районе города Бат. Раскопки велись на территории сада, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечают ученые.

Каменный саркофаг украшен высеченными на его поверхности гирляндами. Также археологи были удивлены, когда обнаружили внутри сразу два скелета. Вероятно, данный саркофаг использован для погребения людей, которых принесли в жертву.

В любом случае мы имеем дело с очень ценной находкой, которая поможет в исследовании античности и языческой культуры, отмечают археологи. Они также напоминают, что раскопки были начаты в прошлом году, когда на территории сада решили провести реставрационные работы.