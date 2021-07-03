Мнение: Это не мы

На фоне сообщений о выкупе и возврате 160 тысяч доз вакцины "Спутник" в Словакии РФПИ заявил, что все дело в отчаянной кампании клеветы иностранных фармацевтических компаний:

"…РФПИ заявляет, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби…"

Ну, во-первых, российские СМИ тоже не брезгуют развенчивать импортные вакцины, твердо уверяя, что российские хороши как на подбор. И ни одного проблемного случая при вакцинировании ими не зарегистрировано. Хотя, по правде говоря, чуть ли не каждый день появляются ролики и сообщения о том, что кому-то стало плохо прямо на пункте вакцинации. Есть и рассказы об осложнениях и даже смертях. Но, понятно, это все клевета, это не у нас и вообще – это другое. В общем, негативные отзывы о конкурирующих товарах – не новость, и уж точно вряд ли открытие для РФПИ.

Во-вторых, словаки прямо указали, что "Спутник" возвращается в связи с тем, что он не прошел процедуру одобрения в Евросоюзе. А это вещь серьезная, так как в Европе население тоже клеймят, и только клеймо дает право на освобождение от ограничений. Так вот, клеймят только те особи, которые привиты одобренной вакциной. Раз "Спутник" не прошел процедуру, то смысла в нем нет.

Ну, и в-третьих, РФПИ мастерски обходит ключевой вопрос – "Спутник" вообще не зарегистрирован ВОЗ. По каким причинам – отдельный вопрос. Но это как раз вопрос самой РФПИ, и это "косяк" как раз этой структуры. Но самое простое – это списать всё на чьи-то козни. Тогда вроде бы мы здесь ни при чем.

Уж что-что, а уходить от ответственности наши чиновники мастера каких мало. "Это не мы" – можно писать на табличке любого ведомства сразу под его названием.

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