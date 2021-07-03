Мнение: 300 комсомольцев на 6 вёрст узкоколейки, Осударева дорога и электросамокаты в 1958 году

1. К эпизоду строительства узкоколейки в романе «Как закалялась сталь» нашлись новые вопросы. Не только с точки зрения здравого смысла и общей организации процесса, но в чисто технологическом плане. Напомню фабулу: вредители в 1921 году отправили трудармию рубить дрова в лесах под Киевом. Затем вредители складировали их там, где нет железной дороги для вывоза. Другие вредители не озаботились проблемою дров вплоть до самого наступления зимы. И вот, чтобы город не замёрз, доблестные партийцы послали комсомольцев строить дорогу.

Читатель alexey_zharikov цитирует анализ этого эпизода писателем Михаилом Веллером:

https://olegmakarenko.ru/2173399.html?thread=809767639#t809767639

Про узкоколейку. Все помнят, да: строили, метель, зима, дрова возить, голод, герои?

Так вот. Я как-то на шабашке строил с бригадой узкоколейку в леспромхозе. Валим просеку, обсучковка, режем стволы на шпалы и укладываем, потом рельсы накладываем и пришиваем. По десять часов, в заболоченной тайге, гнус жрет, – пахота. И за месяц вдевятером сделали километр. Тяжело; спали спокойно, жрали каши-макароны – от пуза.

И вот в выходной как-то я вспомнил – и задумался: а сколько же они там километров-то сделали, в «Стали»? Интересно…

Прилетел домой – схватил книжку с полки.

Изумительная вещь обнаружилась! Я там такого вычитал – семьдесят лет назад бедные комсомольцы сами не подозревали! Явная диверсия была устроена – и до сих пор не раскрыта!!!

Ну, что городские власти в ноябре обнаружили, что скоро будет зима, а дров нет – это по-нашему, по-советски; это уже неплохо.

Сколько послали комсомольцев? – Триста.

Сколько верст надо построить? – Шесть.

Кто проходил в первом классе арифметику? Сколько будет разделить триста комсомольцев на шесть верст? – Будет один комсомолец на двадцать метров. Двадцать метров!

Объясняю, что такое двадцать метров. Это двадцать пять шпал и три звена рельсов (они шестиметровые). Шпала-кругляк под узкоколейку весит килограмм двадцать пять. Рельс тогда под узкоколейку шел практически весь ТИП-18 или ТИП-22 – это восемнадцать или двадцать два килограмма на погонный метр, а весь рельс, стало быть, сто десять – сто тридцать кило. И вот эти двадцать пять шпал и шесть рельсов на человека они и делали геройски бесконечные недели!! эпопея!! причем шпалы лежали уже готовые, только подноси и клади! да мы им эту вонючую дорогу вдевятером за месяц сделали бы!

Организация – сверхбездарная! куча народу без толку. Делись на три смены в круглосуточную, доставай любые тележки возить шпалы и рельсы вдоль трассы, – да там на два дня максимум работы для такой оравы!

А самое главное – на кой черт они долбили в мерзлой твердой земле ямки под шпалы??!! Какой идиот, какой саботажник им это велел?! Рабочая ветка на пару месяцев, скорость на ней не нужна, – на фига копать?! кладут прямо на землю! все, всегда, везде!!

Да – холодно-голодно-бандиты. Конечно. Так не два дня, а шесть: четыре шпалы и одна рельса в день. Норма дистрофика с нарушением координации. Да нет – просто смехотворно. Апофеоз идиотизма. Прообраз наших строек. Боже мой!

Добавлю, кстати, от себя, что для временных перевозок раньше использовали даже не узкоколейку, а так называемую «декавилевскую колею». Такая временная дорога прокладывается вообще моментально:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Декавилевская_колея

Разработал такую систему французский инженер Поль Декавиль. Будучи сыном фермера Арманда Декавиля, Поль занимался производством свеклы для своего винокуренного производства. Ненастная погода, превратившая все грунтовые дороги в грязь, и запасы свеклы порядка 9 тысяч тонн на своих полях заставили искать выход. Декавиль придумал изготавливать рельсошпальную решётку исключительно из металлических элементов, каждый из которых весил немного, но при этом легко монтировался и демонтировался. Для спасения урожая с полей этого оказалось вполне достаточно — были сделаны небольшие вагонетки, передвигаемые вручную.

Впоследствии система получила усовершенствования.

Декавилевские железные дороги широко применялись для подвоза боеприпасов внутри крепостей и фортификационных сооружений, в промышленности и в горнодобывающей промышленности разных стран.

На историческом форуме, однако, нашёлся пост, в котором метод строительства «по Веллеру» раскритиковали и предложили свою версию, почему комсомольцы так долго и тяжело строили:

http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=6713

Веллер строил временную ветку для колхоза или леспромхоза. Это совершенно точно видно из описания – 9 человек в глуши строят дорогу. Без понимания технологий. Явно по этой дороге не собираются пускать ничего серьёзного.

Дорога Веллера была предназначена для конной тяги или для облегченных вагонеток и небольшого тягача. <…>

То, что Веллер строил не было предназначено для того, чтобы по нему ходили настоящие составы. Это легко понять из описания – 9 человек строят месяц дорогу и т.д. Какие уж тут паровозы, явно для колхоза или там лесопилки вспомогательную дорогу городят.

Веллер строил узкоколейку для конной тяги или специальных облегченных вагонеток. Корчагин в романе строит капитальную дорогу. Облегченных вагонеток тогда не было.

Трудозатраты на стройке Корчагина больше в десятки раз.

Откуда они берутся?

Ответ волшебно прост.

Дорога Корчагина должна выдерживать 20 тонн тяжести паровоза. <…>

То, что там настроил Веллер, не простояло бы под такой нагрузкой и пары дней. Больше того. Уверен, что и одного раза бы не выдержало.

Узкоколейка, описанная Веллером, не смогла бы выдержать даже ежедневной нагрузки паровоза без вагонов.

А вот верно ли то, что Корчагин сотоварищи так широко замахнулись и строят капитальную дорогу тогда, когда стоит поискать решение попроще?

Думаю, что нет. Это явно неразумно. Но решение принималось некомпетентными в технических вопросах людьми. Им объяснили, что необходимо строить капитально, но не объяснили, что выдержать технологию в таких условиях вряд ли получится.

И перед ними встал выбор – строить на живую нитку (по образцу Веллера), зная, что такая дорога и месяца эксплуатации не выдержит, либо строить серьезно, не жалея людских рук и жизней.

Они решили строить не жалея людей.

У них не получилось.

Незаконченную дорогу за пару лет разобрали.

Се ля ви.

2. Для сравнения, вот как строили в диком 18 веке. Когда во время Северной войны Петру I понадобилось построить дорогу на месте нынешнего Беломорканала (чтобы перевозить грузы из Балтики на Белое море и обратно), задачу выполнили в два счёта:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Осударева_дорога

Дорога была разведана по древнему новгородскому пути и проложена по заболоченным лесам. Руководил строительством сержант Преображенского полка М. И. Щепотьев, строительство вели около 5 000 крестьян из Архангельской, Олонецкой и Новгородской губерний. Работы производились двумя строительными группами — северной и южной, продвигавшимися навстречу друг другу. Северный участок (94 версты) включал строительство пристани на мысе Вардегорский Белого моря и сухопутный участок до деревни Вожмосалма на берегу Выгозера. Южный участок составил 80 вёрст.

Строительство началось в двадцатых числах июня 1702 года, а 14 июля Петру I было доложено, что дорога готова. Таким образом, примерно за 20 дней была построена дорога протяжённостью в 174 версты. Авторы «Российской газеты» объявили это мировым рекордом скорости строительства

Получается в среднем один крестьянин на 37 метров за 20 дней. Конечно, стройка велась летом и технические требования к дороге были невысокими (легенда гласит, что по ней даже перетащили два корабля-фрегата – но это, вероятно, всего лишь легенда).

В любом случае, организовать столь грандиозную стройку и прорубить столь длинную дорогу в суровых северных лесах за столь короткий срок – выдающееся достижение.

3. Писатель-историк Сергей Цветков приводит пророческую карикатуру из журнала «Крокодил» от 1958 года:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1702966.html

Согласитесь, весьма похоже на нынешнюю доставку дронами и сегвеи/электросамокаты (на картинке показаны выхлопы, но давайте не будем сильно придираться к инженерам-карикатуристам).

Очевидно, более 60 лет назад в Советском Союзе были люди, которые понимали, в каком направлении следует развивать технологии, чтобы сделать повседневную жизнь людей лучше, а перемещения по городу проще. Безусловно, было и огромное количество талантливых технарей, которые могли бы эти идеи воплощать в жизнь.

Жаль, что золотые руки наших Кулибиных были крепко связаны социалистической экономикой, где не было ни свободных капиталов, ни хотя бы материалов и инструментов для технических хобби. Советские Форды не могли открывать собственные стартапы, не могли доводить свои изобретения до коммерческой реализации.