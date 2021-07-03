Таджикистан впустил отступивших после боев с талибами 300 афганских военных

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить поле боев с запрещенным в РФ движением «Талибан», сообщило агентство Ховар со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Там отметили, что пограничники Таджикистана, «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между пятой погранзаставой «Истиклол» и шестой погранзаставой «Саригор».

В сообщении также отмечается, что афганцы пересекли границу «после ожесточенного сопротивления (талибам), в целях сохранения личного состава, передает ТАСС.

Переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается, организация обеспокоена таким положением дел.

Тем временем США обратились к руководству Таджикистана, Казахстана и Узбекистана с просьбой временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана, которые помогали американцам.