 

Таджикистан впустил отступивших после боев с талибами 300 афганских военных

03.07.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить поле боев с запрещенным в РФ движением «Талибан», сообщило агентство Ховар со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Там отметили, что пограничники Таджикистана, «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между пятой погранзаставой «Истиклол» и шестой погранзаставой «Саригор».

В сообщении также отмечается, что афганцы пересекли границу «после ожесточенного сопротивления (талибам), в целях сохранения личного состава, передает ТАСС.

Переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается, организация обеспокоена таким положением дел.

Тем временем США обратились к руководству Таджикистана, Казахстана и Узбекистана с просьбой временно разместить на своей территории около 9 тыс. граждан Афганистана, которые помогали американцам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

14.08 / Москалькова попросила посла в Минске проверить содержание задержанных россиян

08.10 / Названа стоимость лечения Трампа от коронавируса

02.07 / Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором

22.10 / Москва заявила о попытках США перекрыть Ирану международное взаимодействие

07.07 / Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США

09.10 / “Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются”. Цибульская показала пятилетнего сына

04.11 / Немецкий эксперт сказал, на кого ставит ЕС в американских выборах

06.11 / Рахманин, который был наблюдателем от ОБСЕ на выборах в США, заявил, что массовых нарушений там быть не могло

07.09 / Кремль обещал проверить данные о владельцах «золотых паспортов» Кипра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика