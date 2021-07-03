 

В Белоруссии заявили о попытках Запада разрушить суверенитет страны

03.07.2021, 19:56, Новости дня
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Белоруссия готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не устраивает Запад, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Белоруссия – миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем, дружим со всеми, готовы к равноправному общению на доверительной основе. Но такая Белоруссия, к сожалению, мы видим по фактам, не устраивает политиков на коллективном Западе», – сказал госсекретарь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране.



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