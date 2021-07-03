Число жертв обрушении дома во Флориде выросло до 24

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

По ее словам, были найдены тела еще двоих человек. «Общее число погибших теперь составляет 24», – сказала она, передает ТАСС.

По словам Кавы, неизвестной остается судьба 124 человек.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате после обрушения жилого дома.