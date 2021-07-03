 

Московских проституток обязали тестировать клиентов на COVID-19

03.07.2021, 19:51, Разное
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С 3 июля все работающие в Москве проститутки обязаны иметь при себе экспресс-тесты на коронавирус. Обслуживать клиента без такого теста девушки не имеют права.

Несмотря на то, что коронавирус не передаётся половым путём, заразиться им во время секса более чем реально. Во время полового акта партнёры глубоко и часто дышат, что приводит к широкому распространению воздушно-капельной инфекции. Даже медицинская маска при таком плотном и интенсивном контакте не является надёжной защитой. Московская мэрия считает, что единственная защита для проституток – отказывать клиентам-вирусовыделителям в обслуживании.

Проституток обязали тестировать клиентов на COVID-19– Экспресс-исследование мазка из зева на наличие коронавируса занимает всего 15 минут. Девушка может взять мазок, нанести его на тестовую панель и идти в душ. Когда она вернётся, результат уже будет, сразу ясно, можно ли обслуживать этого клиента. Ничего сложного, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэрия подчёркивает, что 15 минут, необходимые для тестирования, не входят в оплаченное клиентом время, а стоимость тест-системы следует включить в цену обслуживания. Обучение секс-работниц технике взятия мазка начнётся в четверг в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.

– Мы закупили достаточное количество коронавирусных тестов. Если кто-то из клиентов захочет избежать тестирования, он просто останется без удовольствия. Все сутенёры получили указание следить за этим, – сообщил владелец одной из фирм интим-досуга.

Клиентам, сделавшим прививку от коронавируса, тестирование не потребуется. В качестве бонуса они получат дополнительные 15 минут секса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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