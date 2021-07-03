Мнение: Про коронавирус – по телефону

Неожиданно вышло мое реально огромное интервью по всем аспектам коронавируса и вакцинации – на портале “Бизнес-Онлайн”. Давал я его при забавных обстоятельствах – по телефону! В основном сидя в машине, которая резво ехала по трассе Владимир – Ярославль. Иногда приходилось прерываться – когда пропадал звук или вообще падала связь. В общем, отболтал часа полтора.

Однако восхищен работой журналиста, который это интервью брал – он все записал и донес до читателей во вполне удобоваримом виде. Респект! Он представился как бывший главред издания “Фонтанка.ру” – то есть, надо понимать, настоящий ковид-диссидент (не чета мне). Приятно, что сам интервьюер мне польстил, назвав в начале “одним из самых видных ковидо-скептиков в Рунете” – это, конечно, не так.

Для постоянных читателей моего ЖЖ в интервью едва ли найдется что-то новое – в основном я там пересказывал мысли, уже звучавшие в разных моих постах. Хотя может быть интересно почитать “все сразу”, как некое обобщающее резюме.

Думал дать все интервью целиком – памятуя, что “по ссылкам никто не ходит”. Оно действительно так, но интервью впрямь слишком большое, и отформатировано “в подлиннике” уже как надо. Дам отрывок; а если целиком пара человек прочитает – уже будет польза.

Отрывок:

“Разве локдауны и разъединение людей не способствуют крушению коллективного иммунитета? Такое впечатление, что коронавирус не сдетонировал бы в обществе с такой силой, если бы его не подкрепляли психологическим террором и «домашним арестом» всего человечества.

— Я не хотел об этом говорить, но это так и есть. Само по себе это мощнейший фактор дезадаптации. Людей, по сути дела, убеждают, что они сами по себе опасны, что они несут сами в себе зло для другого человека. Есть часть людей, не такая уж и маленькая, которая эту информацию воспринимает. Причем примерно в таком духе: «Я неправильный. Так считает весь мир. Я несу в себе зло, и поэтому мне лучше не жить». Это усваивается на уровне подсознания. Человек рассматривает себя как носителя болезни и убивающего беззащитных старушек одним своим дыханием. Люди тонко чувствующие это болезненно переживают — так что у кого-то даже может включиться программа самоуничтожения. Внешним проявлением такой программы является тот же самый рак, и это уже практически доказано. Почему люди заболевают раком? Оттого, что они приходят к заключению, будто им не место в этой жизни. Есть и другие заболевания, непонятно откуда возникающие. Подчеркну: программа самоуничтожения включается на уровне подсознания. И вся эта истерия вокруг коронавируса — это еще и подталкивание людей к ощущению, что они здесь не нужны, опасны и вредны. Запущена программа, что жизнь людей вредна. Для чего и для кого вредна? Для жизни. Поэтому если рассматривать эти вещи глубинно, то мы видим удар не просто по иммунитету, а по самому желанию жить. И это может быть очень опасно.

https://www.business-gazeta.ru/article/514656

Приятно, что такие “крамольные” мысли все же появляются в официальных изданиях. Скрытое сопротивление безумию уже вырывается на поверхность – что не может не радовать.