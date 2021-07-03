В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19, заболеваемость – на уровне января

Об этом сообщил правительственный штаб по противодействию COVID-19. Это наибольшее число заболевших за сутки с 16 января, отмечает “Интерфакс”.

Скончалось вчера 697 россиян, заболевших COVID-19, – это максимальное с начала эпидемии в стране число умерших. Россия бьет рекорды смертности ежедневно с конца июня.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в РФ подтвердили 5,6 млн случаев инфицирования, 5,05 млн человек выздоровели, 137,3 тыс. умерли, еще 395 тыс. человек продолжают болеть.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Согласно данным ВОЗ, Россия занимает второе место в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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