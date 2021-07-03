 

Более трети украинцев верят, что чемпионом Европы 2020 по футболу станет Украина – опрос

03.07.2021, 19:36, Новости дня
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18% респондентов убеждены, что победителем Евро 2020 будет соперник сборной Украины в 1/4 финала турнира – команда Англии, 15% назвали Италию, 10% – Испанию, 7% – Бельгию (проиграла Италии и уже вылетела с Евро), 2% – Данию, по 1% – Швейцарию (проиграла Испании в четвертьфинале и закончила выступление на турнире) и Чехию.

Социологи отмечают, что в победу национальной сборной Украины на Евро 2020 больше всего верят молодежь (46%) и женщины (44%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Всего с 30 июня по 2 июля опрошено 2200 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Метод – CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,1%.

Поединок между Украиной и Англией состоится сегодня в Риме. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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